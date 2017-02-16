"Ростов" разгромил "Спарту"

"Ростов" на своем поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы разгромил "Спарту".

Счет на 15-й минуте встречи открыл Миха Мевля. На 32-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Тьемоко Конате за две желтые карточки. До перерыва Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа довели счет до разгромного. Во втором тайме через минуту после выхода на замену отличился Сердар Азмун.

Ответная игра пройдет в Чехии в четверг, 23 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"РОСТОВ" (Россия) – "Спарта" (Чехия) – 4:0 (3:0)

Голы: Мевля, 15 (1:0). Полоз, 38 (2:0). Нобоа, 40 (3:0). Азмун, 68 (4:0).

"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 83), Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74).

"Спарта" П: Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Намойнесу, Конате, Ваха (Холек, 80), Сачек, Дочкал (Лафата, 87), Альбиач (Хибш, 76), Юлиш.

Предупреждения: Конате, 20. Дочкал, 35.

Удаление: Конате, 32.

Судьи: НАЙХАЙС. Ван де Вен, Гезюбюйюк, Схап, Хиглер (все Голландия).

16 февраля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" - "Спарта"