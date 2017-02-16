"Ростов" разгромил "Спарту"

"Ростов" на своем поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы разгромил "Спарту".
Счет на 15-й минуте встречи открыл Миха Мевля. На 32-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Тьемоко Конате за две желтые карточки. До перерыва Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа довели счет до разгромного. Во втором тайме через минуту после выхода на замену отличился Сердар Азмун.
Ответная игра пройдет в Чехии в четверг, 23 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
"РОСТОВ" (Россия) – "Спарта" (Чехия) – 4:0 (3:0)
Голы: Мевля, 15 (1:0). Полоз, 38 (2:0). Нобоа, 40 (3:0). Азмун, 68 (4:0).
"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 83), Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74).
"Спарта" П: Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Намойнесу, Конате, Ваха (Холек, 80), Сачек, Дочкал (Лафата, 87), Альбиач (Хибш, 76), Юлиш.
Предупреждения: Конате, 20. Дочкал, 35.
Удаление: Конате, 32.
Судьи: НАЙХАЙС. Ван де Вен, Гезюбюйюк, Схап, Хиглер (все Голландия).
16 февраля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
Captain
Ну вот, теперь тренеры Спарты везде будут трезвонить, что игрокам их команды всем дружно угрожали в Инстограме на русском языке, поэтому они и проиграли...
23:08
Thomas_Boy
Айртон ____________ Ну вот и работай!)) А то вы все атцы беттинга и знатоки спорта, только зачем -то горбатитесь на дядю за копейки...)) ____________ Так я и работаю, а тебя работать не агитирую.) Ну просто мы не такие великие прогнозисты как ты, Смока. Ты же талант. Два прогноза и все в точку.) Наверное, ко второй игре у "Спарты" Ибрагимович идеальную форму наберет и "Спарта" все-таки легко прогуляется, правда ведь?)))
23:08
Meddle
Басист, теперь пойду в люльку и оттуда за цыганят поболею ))) Всю игру не буду смотреть, завтра трудный день. Еще раз с победой! С нашей победой! )))
23:08
Neuturungal
Насчет автобуса. Выставить автобус против Баварии и устроить из этого автобуса 3 результативные вылазки - это гораздо лучше, чем поиметь 0:5 еще и на своем поле. Выставить автобус против Зенита (год назад) и устроить из него 3 результативные вылазки, не пропустив в свои ворота, - тоже неплохо. Не выстраивать автобуса против Андерлехта, Аякса, Спарты, а сравнять их с землей - еще лучше. Все это называется тренерской работой. И в ней, в тренерской работе, Бердыеву равных нет в нашей стране. Да и в мире таких немного.
23:07
Dymanomashina
Айртон Не Ростов разгромил Спарту, а судейка.)) Позорная проплаченая победа.)) Причём Спарту убили ещё хлеще, чем в матче с конями год назад.)) 22:56---------Сколько за один пост платят?Это ж терпелку какую надо иметь. Тебя и туда, и сюда, и по матушке, а ты знай себе :"ненавижу российский спорт". Щедрые, видать, у тебя хозяева.
23:05
PavelJH
улица садовая "прохиндеями" кто-то называл Ростов! 22:56 Стоит ли обращать внимание на дебилов?)))
23:05
Айртон
Thomas_Boy Ну вот и работай!)) А то вы все атцы беттинга и знатоки спорта, только зачем -то горбатитесь на дядю за копейки...))
23:05
Излучение Промкооперации и Пищев
Кто-то дерет Спарту Кто-то сливает АЕКу Но как воспринять правду Проспартаковскому человеку...
23:05
sars882
Сосед перелогинься. все знают кто ты
23:05
Тони Старк
Будем сегодня за срамтак болеть,а вспомнил его же уже осенью АЕК раком поставил)))олесунд вот его уровень)
23:05
Сосед дворовского тренера
Вооооот.......... Только утихли праздничные визги по волам из краснодара, как новая волна ЭРЕКЦИИ поднялась... Может, после МАГИЧЕСКОЙ ФРАЗЫ ::: ростов--лестер==лестер--ростов УРА--поцтреоты заткнуться ????
23:04
pobedaSpartak
в Англии сказка закончилась, в России продолжается)) спасибо, Ростов! спасибо, Бекиич!
23:04
Thomas_Boy
serzheo _________ Да что б меня))) Красавцы, ежкин кот, чтоб меня))) ___________ Ешкин кот, Серж. У ежей нет котов.
23:04
Басист
Meddle === Спасибо)) Очень, очень приятно) Не зря два месяца этой игры ждал)))
23:04
вояка
Спасибо казакам! От души порубали сабельками чехов .... почти как аргентина-ямайка .... удачи вам.
23:03
Тони Старк
скоро командочке с похожим названием тобишь шпартаК столько же закатят!
23:03
Thomas_Boy
Meddle ____________ Не, Смока просек, что судейка заряжен. Поздно просек. Квартира-то уже ку-ку.
23:03
вперёд Спартак!
Ростов - это КОСМОС! Теперь дружно болеем за Андерлехт!
23:02
Pablo_75
Честно, поражён. По-моему, этот Ростов сильнее прошлогоднего, который должен был чемпионом стать. Подобно Баварии вчера, на семь-восемь мячей наиграли. И вот это уже совсем не похоже на автобус. Просто раскатали с позиции силы.
23:02
sars882
щас бы Ростов и ПСЖ сравнивать
23:02
Al Rains
Сказка продолжается!!! Молодчики!!! Спасибо!!!
23:02
Thomas_Boy
Айртон Thomas_Boy Легкая прогулка для "Спарты", правда, Смока? Сколько бабок поднял, прогнозист? 22:53 ------------------------------- А зачем ты ходишь на работу, Атец беттинга?)) Я, между прочим, не работаю.) __________ Я уверен, что не работаешь, Смока. Ты ведь очень занят, надо по 100 комментов в день отписать.) Какая тут работа?)) А мне вот нравится работать, Смока.)
23:02
самарец
футбольный "скальп " от Ростова
23:02
Ололоев
Тони Старк Понимашь он упивается безнаказанностью) Невозможно наказать по лицу и т.д. Бывают в этом мире и уроды, без них никак. Такова природа. Не повезло ему с генофондом. Уйобок-с по определению анатомической классификации.
23:01
Тони Старк
айртон в колхозе ты родился)))ты незаконнорожденный сын свиньи и петуха)
23:01
ergheiz
Айртон, ты ещё скажи что судья удалил игрока за то, что он темнокожий...
23:01
serzheo
Да что б меня))) Красавцы, ежкин кот, чтоб меня)))
23:01
Митяй Антибомж
Браво, Ростов! За 40 минут оформили выход в 1/8. Я думал ещё в Чехии попотеть придётся.
23:01
199
Клоун АЙРТОН, наверно болеет за кукалову и газпром, который сегодня отсо..т у Андерлехта.
23:01
kingarthur
Какой прекрасный день, еще бы Андерлехт накатал бы штук шесть мордору и можно начинать праздновать
23:00