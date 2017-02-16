22:51 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" разгромил "Спарту"

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" – "Спарта" – 4:0. 15-я минута. Защитник "Ростова" Миха МЕВЛЯ (справа) принимает поздравления от Александра БУХАРОВА. Фото REUTERS
Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" – "Спарта" – 4:0. 15-я минута. Защитник "Ростова" Миха МЕВЛЯ (справа) принимает поздравления от Александра БУХАРОВА. Фото REUTERS
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"Ростов" на своем поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы разгромил "Спарту".

Счет на 15-й минуте встречи открыл Миха Мевля. На 32-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Тьемоко Конате за две желтые карточки. До перерыва Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа довели счет до разгромного. Во втором тайме через минуту после выхода на замену отличился Сердар Азмун.

Ответная игра пройдет в Чехии в четверг, 23 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"РОСТОВ" (Россия) – "Спарта" (Чехия) – 4:0 (3:0)

Голы: Мевля, 15 (1:0). Полоз, 38 (2:0). Нобоа, 40 (3:0). Азмун, 68 (4:0).

"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 83), Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74).

"Спарта" П: Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Намойнесу, Конате, Ваха (Холек, 80), Сачек, Дочкал (Лафата, 87), Альбиач (Хибш, 76), Юлиш.

Предупреждения: Конате, 20. Дочкал, 35.

Удаление: Конате, 32.

Судьи: НАЙХАЙС. Ван де Вен, Гезюбюйюк, Схап, Хиглер (все Голландия).

16 февраля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" - "Спарта"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (57)
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Captain

Ну вот, теперь тренеры Спарты везде будут трезвонить, что игрокам их команды всем дружно угрожали в Инстограме на русском языке, поэтому они и проиграли...

23:08

Thomas_Boy

Айртон ____________ Ну вот и работай!)) А то вы все атцы беттинга и знатоки спорта, только зачем -то горбатитесь на дядю за копейки...)) ____________ Так я и работаю, а тебя работать не агитирую.) Ну просто мы не такие великие прогнозисты как ты, Смока. Ты же талант. Два прогноза и все в точку.) Наверное, ко второй игре у "Спарты" Ибрагимович идеальную форму наберет и "Спарта" все-таки легко прогуляется, правда ведь?)))

23:08

Meddle

Басист, теперь пойду в люльку и оттуда за цыганят поболею ))) Всю игру не буду смотреть, завтра трудный день. Еще раз с победой! С нашей победой! )))

23:08

Neuturungal

Насчет автобуса. Выставить автобус против Баварии и устроить из этого автобуса 3 результативные вылазки - это гораздо лучше, чем поиметь 0:5 еще и на своем поле. Выставить автобус против Зенита (год назад) и устроить из него 3 результативные вылазки, не пропустив в свои ворота, - тоже неплохо. Не выстраивать автобуса против Андерлехта, Аякса, Спарты, а сравнять их с землей - еще лучше. Все это называется тренерской работой. И в ней, в тренерской работе, Бердыеву равных нет в нашей стране. Да и в мире таких немного.

23:07

Dymanomashina

Айртон Не Ростов разгромил Спарту, а судейка.)) Позорная проплаченая победа.)) Причём Спарту убили ещё хлеще, чем в матче с конями год назад.)) 22:56---------Сколько за один пост платят?Это ж терпелку какую надо иметь. Тебя и туда, и сюда, и по матушке, а ты знай себе :"ненавижу российский спорт". Щедрые, видать, у тебя хозяева.

23:05

PavelJH

улица садовая "прохиндеями" кто-то называл Ростов! 22:56 Стоит ли обращать внимание на дебилов?)))

23:05

Айртон

Thomas_Boy Ну вот и работай!)) А то вы все атцы беттинга и знатоки спорта, только зачем -то горбатитесь на дядю за копейки...))

23:05

Излучение Промкооперации и Пищев

Кто-то дерет Спарту Кто-то сливает АЕКу Но как воспринять правду Проспартаковскому человеку...

23:05

sars882

Сосед перелогинься. все знают кто ты

23:05

Тони Старк

Будем сегодня за срамтак болеть,а вспомнил его же уже осенью АЕК раком поставил)))олесунд вот его уровень)

23:05

Сосед дворовского тренера

Вооооот.......... Только утихли праздничные визги по волам из краснодара, как новая волна ЭРЕКЦИИ поднялась... Может, после МАГИЧЕСКОЙ ФРАЗЫ ::: ростов--лестер==лестер--ростов УРА--поцтреоты заткнуться ????

23:04

pobedaSpartak

в Англии сказка закончилась, в России продолжается)) спасибо, Ростов! спасибо, Бекиич!

23:04

Thomas_Boy

serzheo _________ Да что б меня))) Красавцы, ежкин кот, чтоб меня))) ___________ Ешкин кот, Серж. У ежей нет котов.

23:04

Басист

Meddle === Спасибо)) Очень, очень приятно) Не зря два месяца этой игры ждал)))

23:04

вояка

Спасибо казакам! От души порубали сабельками чехов .... почти как аргентина-ямайка .... удачи вам.

23:03

Тони Старк

скоро командочке с похожим названием тобишь шпартаК столько же закатят!

23:03

Thomas_Boy

Meddle ____________ Не, Смока просек, что судейка заряжен. Поздно просек. Квартира-то уже ку-ку.

23:03

вперёд Спартак!

Ростов - это КОСМОС! Теперь дружно болеем за Андерлехт!

23:02

Pablo_75

Честно, поражён. По-моему, этот Ростов сильнее прошлогоднего, который должен был чемпионом стать. Подобно Баварии вчера, на семь-восемь мячей наиграли. И вот это уже совсем не похоже на автобус. Просто раскатали с позиции силы.

23:02

sars882

щас бы Ростов и ПСЖ сравнивать

23:02

Al Rains

Сказка продолжается!!! Молодчики!!! Спасибо!!!

23:02

Thomas_Boy

Айртон Thomas_Boy Легкая прогулка для "Спарты", правда, Смока? Сколько бабок поднял, прогнозист? 22:53 ------------------------------- А зачем ты ходишь на работу, Атец беттинга?)) Я, между прочим, не работаю.) __________ Я уверен, что не работаешь, Смока. Ты ведь очень занят, надо по 100 комментов в день отписать.) Какая тут работа?)) А мне вот нравится работать, Смока.)

23:02

самарец

футбольный "скальп " от Ростова

23:02

Ололоев

Тони Старк Понимашь он упивается безнаказанностью) Невозможно наказать по лицу и т.д. Бывают в этом мире и уроды, без них никак. Такова природа. Не повезло ему с генофондом. Уйобок-с по определению анатомической классификации.

23:01

Тони Старк

айртон в колхозе ты родился)))ты незаконнорожденный сын свиньи и петуха)

23:01

ergheiz

Айртон, ты ещё скажи что судья удалил игрока за то, что он темнокожий...

23:01

serzheo

Да что б меня))) Красавцы, ежкин кот, чтоб меня)))

23:01

Митяй Антибомж

Браво, Ростов! За 40 минут оформили выход в 1/8. Я думал ещё в Чехии попотеть придётся.

23:01

199

Клоун АЙРТОН, наверно болеет за кукалову и газпром, который сегодня отсо..т у Андерлехта.

23:01

kingarthur

Какой прекрасный день, еще бы Андерлехт накатал бы штук шесть мордору и можно начинать праздновать

23:00

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ