Посольство РФ в Испании подтвердило задержание трех болельщиков "Спартака" в Бильбао

Российское посольство в Испании подтвердило, что в числе задержанных полицией болельщиков в Бильбао есть и трое россиян, сообщает "Р-Спорт". Напомним, что перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2) произошло столкновение болельщиков.

Ранее сообщалось, что полиция в результате этого инцидента задержала девять человек, среди которых пять испанцев и один поляк. Во время беспорядков погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков. 51-летний полицейский перенес инфаркт, был доставлен в больницу, где скончался.

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