Паредес и Шатов не полетели с "Зенитом" на матч против "Вардара"

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини определился с заявкой команды на матч группового турнира Лиги Европы против "Вардара". В составе санкт-петербургской команды в Скопье вылетят 20 игроков.

В заявке отсутствуют полузащитники Леандро Паредес и Олег Шатов.

В Македонию отправились следующие футболисты:

вратари – Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

защитники – Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;



полузащитники – Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;



нападающие – Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Матч между "Вардаром" и "Зенитом" пройдет завтра, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.