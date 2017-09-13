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15:00 | Футбол — Лига Европы

Паредес и Шатов не полетели с "Зенитом" на матч против "Вардара"

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Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини определился с заявкой команды на матч группового турнира Лиги Европы против "Вардара". В составе санкт-петербургской команды в Скопье вылетят 20 игроков.

В заявке отсутствуют полузащитники Леандро Паредес и Олег Шатов.

В Македонию отправились следующие футболисты:

вратари Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;

полузащитники Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;

нападающие Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Матч между "Вардаром" и "Зенитом" пройдет завтра, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-09-13-zenit-otpravilsya-v-makedoniyu.htm

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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shpasic

Gogy, да, так удачней звучит!)

15:28

otradny

Максимов сегодня отгрузит пару мячей бомжам!

15:25

Gogy

Нее, Матвей Крайнийветер, Емельян Рыгни, Севастьян Здрыстни...

15:23

foreverCSKAforever

Пролетели значит? Пусть и остальные их поддержат, пролетев в Скопье, как фанера над Парижем.

15:17

shpasic

Иммануил Мамманов, Матвей Краневиттров, Емельян Ригонин, Севастьян Дриуссин

15:09

shpasic

а где же Лодыгин?

15:07