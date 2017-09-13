Паредес и Шатов не полетели с "Зенитом" на матч против "Вардара"

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини определился с заявкой команды на матч группового турнира Лиги Европы против "Вардара". В составе санкт-петербургской команды в Скопье вылетят 20 игроков.
В заявке отсутствуют полузащитники Леандро Паредес и Олег Шатов.
В Македонию отправились следующие футболисты:
вратари – Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;
защитники – Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;
полузащитники – Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;
нападающие – Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.
Матч между "Вардаром" и "Зенитом" пройдет завтра, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-13-zenit-otpravilsya-v-makedoniyu.htm
shpasic
Gogy, да, так удачней звучит!)
15:28
otradny
Максимов сегодня отгрузит пару мячей бомжам!
15:25
Gogy
Нее, Матвей Крайнийветер, Емельян Рыгни, Севастьян Здрыстни...
15:23
foreverCSKAforever
Пролетели значит? Пусть и остальные их поддержат, пролетев в Скопье, как фанера над Парижем.
15:17
shpasic
Иммануил Мамманов, Матвей Краневиттров, Емельян Ригонин, Севастьян Дриуссин
15:09
shpasic
а где же Лодыгин?
15:07