Открыто ли дисциплинарное дело в отношении "Спартака"? Кого называют зачинщиком инцидентов?

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока воздерживается от подробных комментариев по поводу случившегося в четверг в Бильбао, где перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак" произошли столкновения фанатов и умер один полицейский.

Сегодня вечером в УЕФА нам не подтвердили, что в отношении российского клуба открыто дисциплинарное дело: - Мы ждем дополнительной информации. На данной этапе не можем предоставить никаких других данных. Сообщим вам, когда в ближайшие дни получим всю необходимую информацию.

Отметим, что в соответствии с действующим дисциплинарным регламентом УЕФА ассоциации и клубы несут ответственность только за происходящее внутри и вокруг стадиона – до, во время и после матча.

Испанская El Mundo некоторое время назад сообщила, что зачинщиками инцидентов в Бильбао считаются ультрас "Атлетика" из группировки Herri Norte Taldea. Они, как пишет газета, встретили фанатов "Спартака" на подходе к стадиону и начали забрасывать бутылками и пиротехническими средствами. Примерно в это же время в другой части города произошли столкновения "российских радикалов" с группировкой Piratak, которая не была инициатором драки и ответила бросанием файеров.

В ходе беспорядков один из спартаковских фанатов получил ножевое ранение спины. Его здоровью, впрочем, ничего не угрожает - ему оказали помощь в больнице Basurto. Ультрас из Herri Norte Taldea раньше уже участвовали в нападении на фанатов из России - в 2012 году они атаковали болельщиков "Локомотива", сообщает El Mundo. (Александр БОБРОВ)

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