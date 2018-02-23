В Испании утверждают, что УЕФА запретит болельщикам "Спартака" посещать выездные матчи еврокубков

УЕФА открыл дело против "Спартака" за поведение фанатов перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1), сообщает Mundo Deportivo. УЕФА запросил отчет от делегата игры, директора стадиона и пресс-службы обоих клубов.
Отмечается, что наказание москвичам варьируется от крупного штрафа до исключения из еврокубков. Издание также утверждает, что болельщикам красно-белых, скорее всего, будет запрещено посещать выездные матчи еврокубков. "Атлетику", в свою очередь, максимум грозит только штраф, так как в досье клуба подобных инцидентов еще не было.
Добавим, что тот факт, что беспорядки произошли за пределами стадиона, не мешает УЕФА их рассматривать. В соответствии с изменениями в законодательстве УЕФА может наказывать клубы за инциденты, случившиеся за пределами спортивных сооружений.
Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем //
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Fenixx
А ведь все к этому шло щас запретят на пару лет в еврокубках играть и сразу ультрафаны начнут себя нормально вести!!!
00:52
igogohruhru
А посещать отмороженным и матчи РФПЛ они заодно не могут запретить?
23:21 23 февраля
Бу-га-га!
Ганя, чё ж ты перед фамилией Don имя-то не ставишь?)) Стесняешься, никак?)))
23:07 23 февраля
Don
Эдик-педик успокойся и не пукай)
22:07 23 февраля
GGMU!!!
А зачем ездить в загнивающую Европу? Главное, чтобы в родных осинах быдланить разрешили)
21:57 23 февраля
Бу-га-га!
Надо не болелам ромбоголовым еврокупки запретить, а самоим тушинским днорям.))) Толку от них всё равно никакого.))
21:30 23 февраля
wedes
Вот и ладушки)
21:29 23 февраля
mm1962
mm1962 Получается, что испанцы не причем. А то что их группировка первая напала, и полиция не обеспечила порядка, не в счет. Что-то не вяжется.
21:14 23 февраля
triftong
Во всем виновата принимающая сторона.
20:52 23 февраля
pereyra72
ОХЕРЕТЬ!!! Сами затеяли,сами поплакались в уефе! Понятно,что никто это расследовать и не собирался! ПИДОРАСЫ (в полном смысле этого слова) ЕВРОПЕЙСКИЕ!!!!
20:52 23 февраля
эмоцийнет
Если нам удастся переформатировать руководство УЕФА,то первым шагом нового руководства УЕФА будут САНКЦИИ не российским,а английским болельщикам.И давно пора,эти безбашенные английские алкаши уже всю Европу достали,и им всё нипочём,потому что в УЕФА сейчас англичане правят. Так что ждём перемен в руководстве УЕФА вскоре после 18 марта!
20:30 23 февраля
onlywhitespartak
Вообще это баски все устроили , и сами же не смогли обеспечить безопасность ! В России почему то никого не трогают
20:29 23 февраля
баламошка
Баламошка предлагает запретить Испанию!
20:28 23 февраля
Dymanomashina
Рига!!! Допрыгались.Правильно. 19:35--------------------------------------------------Правильно- это литовская губерния России
20:26 23 февраля
Lennon
А на тех, кто тут пишет правильно, я посмотрю, когда их коне-бомжатско-проституточным клубам так же запретят выезжать в Европу! Причём посмертно!
20:25 23 февраля
Lennon
Для этих дебилов нет различия в понятиях Путин и Россия!
20:23 23 февраля
Lennon
Во всей Европе развёрнута компания против РФ!
20:23 23 февраля
Lennon
УЕФА - давно проституточная организация!
20:22 23 февраля
Lennon
Что правильного?!!!!
20:21 23 февраля
баламошка
Охренеть!!! Я чё-то не понял, а фанаты Атлетика, получается вели себя как няшки?! Это разве не они нападали?! Реально гейропа оборзела.
20:21 23 февраля
Platinum1991
Любые беспорядки перед матчами – это недосмотр полиции! Полиции даны все спец средства, вертолёты, машины, наряды и группы оперативного реагирования. Если что-то происходит вокруг матча и стадиона, значит, это БЕЗДЕЙСТВИЕ правоохранительных органов. Наши болельщики до этого ездили в Барселону, в Мадрид, в Севилью. Вы хоть раз слышали, чтобы там были беспорядки? Смерть полицейского? Человека, конечно, жаль… Его семья сейчас страдает. Но его смерть – не следствие нападения российских болельщиков, как сначала писали испанцы. Они же писали – что убит. А он умер в больнице и до конца, пока, непонятно от чего. Файеры кидали баски, а не российские болельщики. Еще не ясно, от чего именно умер этот полицейский. Пишут инфаркт, а может быть, тромб оторвался… К сожалению, от инфаркта никто не застрахован. Есть следственные органы, пусть они разбираются. Но опять же, потом пошел откат. Сначала писали, что полицейский убит, а теперь пишут, что умер в больнице. Это преднамеренная путанница испанских СМИ, чтобы во всём этом безобразии бакских УЛЬТРАС обвинить россиян! Лига Европы - очень серьёзный международный турнир. УЕФА заботится о безопасности зрителей и участников, а обеспечение безопасности - это задача властей принимающего города. УЕФА должна в этом разобраться, ПОЧЕМУ власти Бильбао не обеспечили безопасность и, мало того, они выдвинули какие-то абсурдные обвинения в адрес России и наших болельщиков??? Англо-сакские, в доску демократические, АТИРОССИЙСКИЕ "игры" вокруг ЧМ 2018 года в России продолжаются! Испанцы сами устроили ПРОВОКАЦИИ и потасовки, а теперь раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Вспомните, как за день до матча, испанские ультраправые организовали шествие против российских болельщиков! Как они уже ЗАГОДЯ и клеветнически навешивали на российских болельщиков ярлыки!!! Эти испанские провокации готовились ЗАГОДЯ и наш МИД предупреждал российских болельщиков об этом! Видно было, что им и англо-саксам не нравится Россия и что мы проводим мировой форум футбола в этом году летом! Российские болельщики вели себя спокойно и не отвечали на провокации испанских ультрас!
20:20 23 февраля
super_bear
Вот и славненько))
20:11 23 февраля
эмоцийнет
Если Кукловоды хотят спровоцировать,провокация будет.Так что спартаковские фанаты ни при чём. Посмотрите фильм "Корабли штурмуют бастионы".Обратите внимание на встречу английского и турецкого послов в Севастополе.Англичанин спрашивает коллегу-"а что,в Турции чума свирепствует?"Турок удрученно отвечает-"о да,ужасная эпидемия"Англичанин глубокомысленно-"в Турции чума,а в Севастополе нет чумы..." От Турции до Крыма рукой подать,такой щедрой английской рукой..И буквально через месяц уже в Севастополе свирепствовала чума...
20:06 23 февраля
kb minsk
Да нечего убирать мои комменты. Ставят раком-признайте. ОАР-ПОЗОР
19:55 23 февраля
Seraffim
Жаль испанцы не попали на киевское Динамо, почувствовали бы разницу.
19:38 23 февраля
NapoliFC
Псевдо-болельщики-фашисты Атлетика устроили черт знает что, убили полицейского, а виноваты конечно болелы Спартака и что самое главное сам Спартак...
19:36 23 февраля
Рига!!!
Допрыгались.Правильно.
19:35 23 февраля
Drolati
правильно
19:32 23 февраля