В Испании утверждают, что УЕФА запретит болельщикам "Спартака" посещать выездные матчи еврокубков

УЕФА открыл дело против "Спартака" за поведение фанатов перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1), сообщает Mundo Deportivo. УЕФА запросил отчет от делегата игры, директора стадиона и пресс-службы обоих клубов.

Отмечается, что наказание москвичам варьируется от крупного штрафа до исключения из еврокубков. Издание также утверждает, что болельщикам красно-белых, скорее всего, будет запрещено посещать выездные матчи еврокубков. "Атлетику", в свою очередь, максимум грозит только штраф, так как в досье клуба подобных инцидентов еще не было.

Добавим, что тот факт, что беспорядки произошли за пределами стадиона, не мешает УЕФА их рассматривать. В соответствии с изменениями в законодательстве УЕФА может наказывать клубы за инциденты, случившиеся за пределами спортивных сооружений.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".

Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем //

Смерть полицейского перед матчем "Атлетик" – "Спартак". Что говорят в Испании //

Этого хотели только баски! Почему фанатов "Спартака" нельзя во всем винить //

"Варварство. Будет ли безопасно на ЧМ в России?" Испансие СМИ – о трагедии в Бильбао