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Молодежная команда красно-белых отправилась в Глазго вместе с основным составом "Спартака"

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Молодежный "Спартак" вылетел в Глазго на товарищеский матч против "Рейнджерс", сообщают красно-белые в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎥 Путь в Шотландию ⠀ "Молодежка" красно-белых отправилась в Глазго вместе с основным составом "Спартака". ⠀ Сегодня команде Алексея Лунина также предстоял ранний вылет из Шереметьева – чартерным рейсом вместе с "основой" в Глазго, где наш дубль завтра проведёт товарищеский матч против "молодежки" @rangersfc. По дороге в Шотландию спартаковцы пообещали, что предстоящий спарринг будет захватывающим. ⠀ Другие подробности – в нашем видеорепортаже 👇🏻 🔘 spartak.com 🔘 YouTube - канал – #спартак #spartak #фксм #fcsm #впередспартак

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 Окт 2018 в 8:16 PDT

– Сегодня команде Алексея Лунина также предстоял ранний вылет из Шереметьева – чартерным рейсом вместе с "основой" в Глазго, – написал "Спартак" в Инстаграме. – Где наш дубль завтра проведет товарищеский матч против молодежки "Рейнджерс". По дороге в Шотландию спартаковцы пообещали, что предстоящий спарринг будет захватывающим.

Напомним, что матч основных команд "Спартака" и "Рейнджерс" пройдет завтра в 22.00 на стадионе "Иброкс" в Шотландии. "Спартак" после двух туров занимает четвертое место в группе G, имея в активе 1 очко.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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