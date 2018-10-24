Молодежная команда красно-белых отправилась в Глазго вместе с основным составом "Спартака"

Молодежный "Спартак" вылетел в Глазго на товарищеский матч против "Рейнджерс", сообщают красно-белые в своем Инстаграме.

– Сегодня команде Алексея Лунина также предстоял ранний вылет из Шереметьева – чартерным рейсом вместе с "основой" в Глазго, – написал "Спартак" в Инстаграме. – Где наш дубль завтра проведет товарищеский матч против молодежки "Рейнджерс". По дороге в Шотландию спартаковцы пообещали, что предстоящий спарринг будет захватывающим.

Напомним, что матч основных команд "Спартака" и "Рейнджерс" пройдет завтра в 22.00 на стадионе "Иброкс" в Шотландии. "Спартак" после двух туров занимает четвертое место в группе G, имея в активе 1 очко.