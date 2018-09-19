Массимо Каррера: "Ещенко и Глушаков - часть "Спартака", в Лиге Европы лавка короче"

Денис Глушаков и Массимо Каррера с кубком за победу в чемпионате России-2016/17. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал отстранение от команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко перед матчем Лиги Европы с "Рапидом".

- Капитан команды Глушаков и Андрей Ещенко не прилетели в Вену, говорят, это из-за поведения в соцсетях. Так ли это? Повлияет ли их отсутствие на завтрашний матч?

- Глушаков и Ещенко - часть "Спартака". Они не приехали, потому что в Лиге Европы лавка короче. Я сделал выбор в пользу других игроков, которые находятся в лучших игровых кондициях.

- Почему они в таких плохих кондициях?

- Это футбол. Возможно, это зависит от тренировок. Не всегда можно ощущать себя на 100%.

- Еще один вопрос по Глушакову и Ещенко...

- Я уже сказал, почему они не приехали. Комментировать больше нечего. Тут каждый может высказать свое мнение... к сожалению или к счастью. Что позитивные, что негативные моменты. Я действую своей головой.

- Вы много шутите сегодня, есть позитив перед матчами с "Рапидом" и ЦСКА?

- Я абсолютно спокоен. Несмотря на поражение в воскресенье от "Ахмата". Будучи игроком я тоже проигрывал. Главное, не перебарщивать с празднованиями, когда побеждаешь. Но не стоит падать духом, когда проигрываешь. Мы думаем о завтрашней игре, а дальше посмотрим. (Александр Рогулев)

В понедельник актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Во вторник оба футболиста, по данным "СЭ", были выведены Каррерой из состава.

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)

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