22:46 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Люсьен Фавр: "Для "Ниццы" выход из группы остается возможным"

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Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после поражения от "Краснодара" (2:5) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что команда по-прежнему имеет шансы на выход из группы, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. После двух встреч в активе подопечных Фавра ноль очков.

– С чем связана замена Балотелли? Сильно ли это сказалось на команде?

– Я не стал бы искать какие-то причины и отговорки, что поражение потерпели из-за замены Балотелли. Он говорил, что может играть, но, все же, до этого чувствовал себя не очень хорошо. Пришлось его заменить.

– Вы сыграли два матча в групповом турнире и заработали ноль очков. Насколько сложная ситуация?

– Все остается возможным. Да, мы проиграли два матча, но все еще впереди. Из поражения со счетом 5:2 надо выделить положительный опыт и поработать над ошибками. У нас осталось еще четыре матча.

– Игра соперника вас удивила чем-то? Было ли что-то новое по сравнению с тем, что вы видели ранее в записи?

– На самом деле, нет. Я смотрел матч с ЦСКА. Краснодар заслужил очко на выезде. Я знал, что эта команда хорошо организована, что это солидная команда. После этого матча мое мнение не изменилось.

– Можно ли сопоставить чемпионаты России и Франции по своему уровню?

– Я ожидал этого вопроса, но у нас в чемпионате прошло всего 6 туров. Я бы не стал ничего сравнивать. Мало того, что 6 матчей мы сыграли, с российской командой мы встречались лишь раз. На основании одного матча не думаю, что стоит ставить под сомнение уровень чемпионата Франции.

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