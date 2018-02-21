Константин Кучаев: "По двум играм было видно, что мы сильнее "Црвены Звезды"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после победы над "Црвеной Звездой" (1:0) в матче 1/16 Лиги Европы отметил, что армейцы закономерно вышли в следующую стадию, поскольку по двум играм было видно, что российский клуб сильнее.
– Хотелось забить больше, потому что моментов было достаточно, и подходов к чужим воротам. Хотелось бы больше выжимать из этих моментов и их реализовывать, – сказал Кучаев.
– Есть ли уже осознание, что вышли в следующую стадию турнира?
– По двум играм было видно, что мы сильнее, поэтому результат закономерный. Будем настраиваться на следующего соперника.
– Холод мешал играть?
– Во время матча все забываешь. Погода и другие проблем отходят на второй план. Остается только мяч и одиннадцать соперников.
– Позиция левого латераля теперь основная для вас?
– Не знаю. Это тренеру решать. Я стараюсь помочь команде на любой позиции.
– Комфортно ли играть на вашей позиции, и тяжело ли было переучиваться?
– Мне кажется, я до сих пор не переучился и до сих пор не комфортно, но буду стараться.
– Голевой пас, наверное, хорошее подспорье?
– Со всех позиций можно отдать голевой пас. Думаю, позиция здесь не важна.
– А забить что помешало? У вас был момент в середине первого тайма.
– Техника (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)
А я за
Может и сильнее ,но реально у Цска фарт десятого уровня ))))
23:52
Felix BARSA
Неправда, Црвена играла лучше, скажи спасибо, что им не повезло, особенно в конце второго матча!!!
23:30
Веравалер
Вот что тебе, сопляк, "было видно"?
23:21