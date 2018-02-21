Константин Кучаев: "По двум играм было видно, что мы сильнее "Црвены Звезды"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после победы над "Црвеной Звездой" (1:0) в матче 1/16 Лиги Европы отметил, что армейцы закономерно вышли в следующую стадию, поскольку по двум играм было видно, что российский клуб сильнее.

– Хотелось забить больше, потому что моментов было достаточно, и подходов к чужим воротам. Хотелось бы больше выжимать из этих моментов и их реализовывать, – сказал Кучаев.

– Есть ли уже осознание, что вышли в следующую стадию турнира?

– По двум играм было видно, что мы сильнее, поэтому результат закономерный. Будем настраиваться на следующего соперника.

– Холод мешал играть?

– Во время матча все забываешь. Погода и другие проблем отходят на второй план. Остается только мяч и одиннадцать соперников.

– Позиция левого латераля теперь основная для вас?

– Не знаю. Это тренеру решать. Я стараюсь помочь команде на любой позиции.

– Комфортно ли играть на вашей позиции, и тяжело ли было переучиваться?

– Мне кажется, я до сих пор не переучился и до сих пор не комфортно, но буду стараться.

– Голевой пас, наверное, хорошее подспорье?

– Со всех позиций можно отдать голевой пас. Думаю, позиция здесь не важна.

– А забить что помешало? У вас был момент в середине первого тайма.

– Техника (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)