22:41 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Космос - это стадион "Краснодара", а не "Шальке"

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Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Шальке" - 0:1. "Быки" уступили в первом матче на своем новом стадионе."Краснодар" проиграл "Шальке" в первом матче на новом стадионе

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча группового турнира Лиги Европы с "Шальке" (0:1) подчеркнул, что команде не удалось начало встречи, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист отметил, что непросто было играть против плотной обороны немецкого клуба.

– Тяжелейшая игра, как и ожидали, – сказал Шалимов. – Начало было не таким, как мы готовили. Первые 12 минут неправильно провели тактически, были слабы на подборе, в простых ситуациях теряли мяч, проваливались в середине. Второй тайм провели неплохо. Доволен игрой защитников. Во втором тайме, когда у соперника был простор, не дали ничего создать. Жаль, не использовали моменты, хоть их и было не много. Это была первая игра на новом стадионе. Теперь мы адаптировались в смысле ощущений игроков на нем, все будет хорошо.

Раскачивать такую плотную оборону, как у "Шальке", сложно, нужно быстро играть низом. Во втором тайме это получалось чаще, перемещали мяч с фланга на фланг. Никакого жесткого прессинга со стороны "Шальке" не было, мы сами невнимательно играли в середине поля.

Космос – это наш новый стадион. А "Шальке" – это никакой не космос. Поле нам подходит. Сегодня газон в сравнении с матчем сборной был быстрее, и мы этого хотим, поскольку много играем низом. Думаю, с каждым матчем он будет становиться крепче и крепче.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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pravovernyj

И уж точно космос - это не тренер шалимов.

23:30

Коновалов

На этом стадионе семечки не растут. ВСЁ ВАРОВАННОЕ !!!

23:23

Vedi

Основателю письма четырнадцати рано ещё такие команды тренировать .

23:10

SemVA

У Шалимова вид, как у бомжа. И это лицо команды.

22:58

werder63

На краснодарском стадионе - одни поражения!

22:57

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