Дзюба и Дриусси - в старте "Зенита" на матч с "Бордо"

"Зенит" и "Бордо" объявили составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы. С первых минут встречу начнут нападающие сине-бело-голубых Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Состав "Зенита": Лунев - Маммана, Иванович, Нету, Набиуллин - Ерохин, Паредес, Кузяев - Мак, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Лодыгин, Маркизио, Шатов, Мевля, Оздоев, Заболотный, Эрнани.

Состав "Бордо": Гостиль - Пундже, Пабло, Конде, Левчук - Санхаре, Отавио, Чуамени, Калу - Брианд, Карамо.

Запасные: Пуссен, Паленсиа, Превилль, Йованович, Плашил, Лерагер, Юсуф.

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