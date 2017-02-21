17:22 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Дик Адвокат: "Нойштедтер очень важен для "Фенербахче"

0
0
0
0

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат заявил, что российский защитник Роман Нойштедтер редко попадает в стартовый состав турецкого клуба из-за высокой конкуренции в команде. В текущем сезоне национального чемпионата 29-летний футболист провел 12 матчей, также на его счету 5 игр в Лиге Европы. Ответный матч против "Краснодара" пройдет 22 февраля в Стамбуле, в первой встрече был сильнее российский клуб (1:0).

– Роман очень важен для нас, – цитирует ТАСС Адвоката. – Да, он не всегда играет, но это исключительно из-за высокой конкуренции. У нас же есть и другие хорошие центральные защитники, как и хорошие стопперы. Роман подходит нашему стилю игры.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4042642

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ