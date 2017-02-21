Дик Адвокат: "Нойштедтер очень важен для "Фенербахче"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат заявил, что российский защитник Роман Нойштедтер редко попадает в стартовый состав турецкого клуба из-за высокой конкуренции в команде. В текущем сезоне национального чемпионата 29-летний футболист провел 12 матчей, также на его счету 5 игр в Лиге Европы. Ответный матч против "Краснодара" пройдет 22 февраля в Стамбуле, в первой встрече был сильнее российский клуб (1:0).

– Роман очень важен для нас, – цитирует ТАСС Адвоката. – Да, он не всегда играет, но это исключительно из-за высокой конкуренции. У нас же есть и другие хорошие центральные защитники, как и хорошие стопперы. Роман подходит нашему стилю игры.