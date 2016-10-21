Дарио Срна: "Даю 80 процентов на то, что "Шахтер" уже вышел в плей-офф Лиги Европы"

Капитан "Шахтера" Дарио Срна подчеркнул, что матч группового турнира Лиги Европы с "Гентом" (5:0) складывался для "горняков" непросто, несмотря на крупный счет. По словам защитника, дончане одержали победу благодаря тому, что хорошо изучили соперника.

- Поздравляю с победой всех, - приводит "Футбол 24" слова Срны. - "Гент" - очень хорошая команда. Счет большой, но игра не была легкой. Мы очень осторожно к ним отнеслись, потому что это первый раз, когда нам противостоял соперник с тремя защитниками. У бельгийцев качественная система игры.

Использовали контратаки для того, чтобы создавать моменты. Это был сегодня наш козырь. Справились с ними, потому что были хорошо проинформированы. Тренеры предупреждали, что будем иметь пространство. 80 процентов даю, что мы вышли из группы. Но надо продолжать аккуратно играть с каждой командой. В чемпионате также надо готовиться к важным матчам.