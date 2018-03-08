Бибрас Натхо: "В играх с "Лионом" многое для нас решится уже в Москве"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" вспомнил о том, что уже забивал французской команде, выступая за "Рубин". Казанцы в сезоне-2011/12 по сумме двух игр раунда плей-офф уступили "ткачам" (1:3 - на выезде, 1:1 - дома).

- Навскидку - какая команда сильнее: та, с Юго Ллорисом, Лисандро Лопесом и Миралемом Пьяничем или нынешняя - с Мемфисом Депаем и Набилем Фекиром?

- Если предлагаете мне выбрать, я выбираю "Лион"–2011. Все-таки у команды тех лет есть преимущество, но это не говорит ничего плохого о нынешнем составе. Наоборот, у меня есть ощущение, что сейчас клуб на пороге новой славной эпохи. Но пускай восхождение начнётся попозже, не с нашего противостояния (улыбается).

- Еще мы выяснили, что у вас не самая хорошая личная статистика игр с французскими клубами. Ваш тель-авивский "Хапоэль" проигрывал "Сент-Этьену" в 2008-м, "Рубин", собственно, "Лиону" в 2011-м, а ЦСКА – "Монако" в 2016-м.

- Все верно, но был еще один матч. Тот же "Хапоэль" в гостях обыграл ПСЖ – 4:2!

- Вот это номер!

- Да, неудивительно, что вы его не нашли. Это было еще в 2006-м, а я в самом конце вышел на замену. Мой первый матч в еврокубках, и сразу такая победа! Никто нам и шанса не давал, но мы выиграли. Так что с французами у меня все не настолько плохо (смеется).

- С учетом той встречи получается, что на данный момент у вас уже 96 игр в еврокубках. Отличный повод открыть новую сотню уже весной!

- Для этого нужно проходить "Лион" и еще одну команду (улыбается). Я только за! И дело тут не столько в личных амбициях, сколько в командных. Мы хотим выступить как можно лучше в этой Лиге Европы, шансы на это у нас есть.

- Как насчет того, чтобы вновь огорчить "Лион"?

– Я постараюсь. Но здесь не столь важно, кто именно сделает это. Главное, чтобы гол или голы в чужие ворота состоялись. Я согласен с Виктором Михайловичем Гончаренко, который сказал о том, что в играх с "Лионом" многое для нас решится уже в Москве. Если не пропустим и сумеем забить - это будет отличный результат!

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА - "Лион" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Лионе 15 марта.