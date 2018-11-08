"Айнтрахт" на выезде обыграл "Аполлон", "Лацио" выиграл у "Марселя"

"Айнтрахт" выиграл у "Аполлона" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы - 3:2. В составе победителей отличились Лука Йович, Себастьен Алле и Мият Гачинович. За кипрский клуб дубль сделал Эмилио Хосе Селая.

В другом матче в рамках группы H "Лацио" переиграл "Марсель" - 2:1. В составе победителей голы забивали Марко Пароло и Карлос Хоакин Корреа. За французскую команду отличился Флориан Товен.

"Айнтрахт" - лидер группы H. Немецкий клуб набрал 12 очков в 4-х матчах. "Лацио" с 9-ю очками располагается на второй строчке турнирной таблицы. "Аполлон" и "Марсель", которые не смогли одержать ни одной победы, находятся на 3-м и на 4-м местах соответственно, имея в своем активе по одному баллу.

Лига Европы

Группа H

"Аполлон" (Кипр) - "Айнтрахт Ф" (Германия) - 2:3 (0:1)

Голы: Йович, 17 (0:1). Алле, 55 (0:2). Гачинович, 58 (0:3). Селая, 71 (1:3). Селая, 90+4 - с пенальти (2:3).

"Аполлон" (Кипр): Киссас, Василиу (Жоау Педру, 60), Роберж, Стиляну, Уэдраого, Сардинеро, Маркович, Кириаку, Сакетти, Шембри (Фопала, 67), Маглица (Селая, 46).

"Айнтрахт Ф" (Германия): Трапп, Абраам, Да Коста, Виллемс, Н`Дика, Фернандеш (де Гузман, 77), Хасебе, Штендера, Гачинович, Алле (Ребич, 66), Йович (Мюллер, 85).

Предупреждения: Штендера, 37. Н`Дика, 70. Виллемс, 86. Ребич, 90+3.

Удаление: Штендера, 81.

Судья: Мартинш (Португалия).

8 ноября. Никосия. Стадион "GSP".

Лига Европы

Группа H

"Лацио" (Италия) - "Марсель" (Франция) - 2:1 (1:0)

Голы: Пароло, 45+1 (1:0). Корреа, 55 (2:0). Товен, 60 (2:1).

"Лацио" (Италия): Стракоша, Ачерби, Дурмиси, Уоллас (Баштуш, 57), Марушич, Луис Фелипе, Пароло, Бериша (Милинкович-Савич, 70), Катальди, Иммобиле, Корреа (Луис Альберто, 81).

"Марсель": Пеле, Рами (Сарр, 79), Сакаи, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Стротман, Товен (Митроглу, 82), Сансон (Пайет, 70), Лопес, Окампос, Нжи.

Предупреждения: Окампос, 22. Уоллас, 27. Товен, 39. Рами, 52. Милинкович-Савич, 83. Нжи, 87. Стротман, 88.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

8 ноября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

Все о Лиге Европы - здесь