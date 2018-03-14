Александр Кокорин: "Зависимость "Зенита" от меня? Не думаю, что это проблема"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" выразил надежду, что его партнеры по атаке Себастьян Дриусси и Антон Заболотный скоро снова будут забивать, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Форвард подчеркнул, что перед командой стоить задача победить и выйти в следующий раунд турнира.

– Победу над "Селтиком" вы описали словами "Изи катка". А какая катка будет в четверг?

– Сказал так только потому, что некоторые футболисты "Селтика" без уважения относились к нам, поэтому я ответил так в шуточной форме. Надеюсь, в четверг мы победим и сделаем все, что должны.

– Так ли "Зенит" зависим от Кокорина, как говорит Роберто Манчини?

– Я не думаю, что это большая проблема. Просто у меня получается забивать чуть больше других. Надеюсь, у Антона, Себа и других скоро начнется голевая серия, и мы будем побеждать. Думаю, все будут только рады.

– Есть ли разница между счетом 0:1 в первом матче, с которым вы проиграли в Глазго, и 1:2, как сейчас?

– Вообще никакой разницы. Все равно стоит задача та же – мы хотим выиграть. Главное, чтобы мы победили и прошли дальше.

Напомним, первая игра между российским и немецким клубами завершилась гостевым поражением питерцев - 1:2. Матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.