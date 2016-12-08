Аксель Витсель: "Давайте закончим год победой!"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель призвал свою команду к победе в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы с АЗ. Петербургский клуб решил досрочно задачу выхода в плей-офф турнира.

– Давайте закончим год победой! – написал в своем твиттере Витсель.

АЗ еще не обеспечил себе выход в весеннюю стадию, поскольку опережает "Дандолк" и "Маккаби" из Тель-Авива всего на одно очко.

Трансляция матча АЗ – "Зенит"