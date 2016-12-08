Аксель Витсель: "Давайте закончим год победой!"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель призвал свою команду к победе в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы с АЗ. Петербургский клуб решил досрочно задачу выхода в плей-офф турнира.
– Давайте закончим год победой! – написал в своем твиттере Витсель.
АЗ еще не обеспечил себе выход в весеннюю стадию, поскольку опережает "Дандолк" и "Маккаби" из Тель-Авива всего на одно очко.
Let's end the year with a win @zenit_spb! 👊 #АЗЗенит #EuropaLeague pic.twitter.com/Q4J7oZ5kEn– Axel Witsel (@axelwitsel28) 8 декабря 2016 г.