17:15 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Аксель Витсель: "Давайте закончим год победой!"

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель призвал свою команду к победе в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы с АЗ. Петербургский клуб решил досрочно задачу выхода в плей-офф турнира.

– Давайте закончим год победой! – написал в своем твиттере Витсель.

АЗ еще не обеспечил себе выход в весеннюю стадию, поскольку опережает "Дандолк" и "Маккаби" из Тель-Авива всего на одно очко.

Трансляция матча АЗ – "Зенит"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

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