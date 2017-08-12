"Халл" разгромил "Бертон" в первом домашнем матче Слуцкого

Сегодня. Халл. "Халл Сити" - "Бертон" - 4:1. Абель ЭРНАНДЕС (№10) празднует один из своих голов. Фото "Халл Сити"

В матче 2-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поле крупно обыграл "Бертон" – 4:1. Хет-трик оформил Абель Эрнандес. Еще один мяч на счету Камиля Грощицки. Отметим, что гости с 38-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Джексона Ирвина.

Главный тренер "тигров" Леонид Слуцкий одержал первую победу в сезоне. Его команда с четырьями очками идет на пятом месте. "Бертон" после двух поражений расположился на последней строчке.

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"Халл Сити" – "Бертон" – 4:1 (1:1)

Голы: Эрнандес, 7 (1:0). Ирвайн, 33 (1:1). Грощицки, 51 (2:1). Эрнандес, 55 (3:1). Эрнандес, 68 (4:1).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Клукас (Мейлер, 71), Хенриксен, Грощицки (Ларссон, 74), Кэмпбелл, Эрнандес (Диоманде, 69).

"Бертон": Байуотер, Макфадзин, Нэйлор, Бакстон, Лунд, Мерфи, Акпан (Сбарра, 71), Ирвайн, Уорнок (Дайер, 6), Акинс, Сорделл (Фланаган, 55).

Предупреждения: Ирвайн, 29. Нэйлор, 45+2. Хенриксен, 59. Кэмпбелл, 72.

Удаление: Ирвайн, 38.

Судья: Инглэнд.

12 августа. Халл. Стадион KCOM Stadium.

Трансляция матча "Халл" - "Бертон"