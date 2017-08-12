18:55 | Футбол — Англия

"Халл" разгромил "Бертон" в первом домашнем матче Слуцкого

Сегодня. Халл. "Халл Сити" - "Бертон" - 4:1. Абель ЭРНАНДЕС (№10) празднует один из своих голов. Фото "Халл Сити"
Сегодня. Халл. "Халл Сити" - "Бертон" - 4:1. Абель ЭРНАНДЕС (№10) празднует один из своих голов. Фото "Халл Сити"
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В матче 2-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поле крупно обыграл "Бертон" – 4:1. Хет-трик оформил Абель Эрнандес. Еще один мяч на счету Камиля Грощицки. Отметим, что гости с 38-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Джексона Ирвина.

Главный тренер "тигров" Леонид Слуцкий одержал первую победу в сезоне. Его команда с четырьями очками идет на пятом месте. "Бертон" после двух поражений расположился на последней строчке.

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2-й тур

"Халл Сити" – "Бертон" – 4:1 (1:1)

Голы: Эрнандес, 7 (1:0). Ирвайн, 33 (1:1). Грощицки, 51 (2:1). Эрнандес, 55 (3:1). Эрнандес, 68 (4:1).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Клукас (Мейлер, 71), Хенриксен, Грощицки (Ларссон, 74), Кэмпбелл, Эрнандес (Диоманде, 69).

"Бертон": Байуотер, Макфадзин, Нэйлор, Бакстон, Лунд, Мерфи, Акпан (Сбарра, 71), Ирвайн, Уорнок (Дайер, 6), Акинс, Сорделл (Фланаган, 55).

Предупреждения: Ирвайн, 29. Нэйлор, 45+2. Хенриксен, 59. Кэмпбелл, 72.

Удаление: Ирвайн, 38.

Судья: Инглэнд.

12 августа. Халл. Стадион KCOM Stadium.

Трансляция матча "Халл" - "Бертон"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Khyron

Лёня - красавец!

19:38

Dymanomashina

Много критикую Слуцкого, но, признаю, приятно удивлен. Получится, буду только рад. Единственное, это все-таки не топ-лига Англии и не Лига Чемпионов.

19:36

РСМ-1970

Нормально, Леонид!

19:33

shpasic

пора уже Слуцкого в Челси ставить, вместо шабашника-Конте, который дома вдевятером не смог обыграть скромный Бернли.

19:09

Zello

Не просто ничья в гостях, а ничья против главного фаворита турнира на бумаге перед его началом! Правда первые два тура показали что Астон Вилла ну очень далека от идеала, но это не проблемы Халл Сити и Слуцкого. Начало турнира великолепное, но впереди еще 44 тура. Это вам не РФПЛ где надо всего лишь 30 матчей пешком проходить.

19:05

Thomas_Boy_

Молодец Слуцкий!

19:03

baltiets72

Рад прежде всего за Лёню ! Отличное начало в чемпионате - в гостях ничья,дома крупная победа !!!

18:59