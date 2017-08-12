"Халл" разгромил "Бертон" в первом домашнем матче Слуцкого

В матче 2-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на своем поле крупно обыграл "Бертон" – 4:1. Хет-трик оформил Абель Эрнандес. Еще один мяч на счету Камиля Грощицки. Отметим, что гости с 38-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Джексона Ирвина.
Главный тренер "тигров" Леонид Слуцкий одержал первую победу в сезоне. Его команда с четырьями очками идет на пятом месте. "Бертон" после двух поражений расположился на последней строчке.
Чемпионат Англии
Чемпионшип
2-й тур
"Халл Сити" – "Бертон" – 4:1 (1:1)
Голы: Эрнандес, 7 (1:0). Ирвайн, 33 (1:1). Грощицки, 51 (2:1). Эрнандес, 55 (3:1). Эрнандес, 68 (4:1).
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Клукас (Мейлер, 71), Хенриксен, Грощицки (Ларссон, 74), Кэмпбелл, Эрнандес (Диоманде, 69).
"Бертон": Байуотер, Макфадзин, Нэйлор, Бакстон, Лунд, Мерфи, Акпан (Сбарра, 71), Ирвайн, Уорнок (Дайер, 6), Акинс, Сорделл (Фланаган, 55).
Предупреждения: Ирвайн, 29. Нэйлор, 45+2. Хенриксен, 59. Кэмпбелл, 72.
Удаление: Ирвайн, 38.
Судья: Инглэнд.
12 августа. Халл. Стадион KCOM Stadium.
Трансляция матча "Халл" - "Бертон"
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/
Khyron
Лёня - красавец!
19:38
Dymanomashina
Много критикую Слуцкого, но, признаю, приятно удивлен. Получится, буду только рад. Единственное, это все-таки не топ-лига Англии и не Лига Чемпионов.
19:36
РСМ-1970
Нормально, Леонид!
19:33
shpasic
пора уже Слуцкого в Челси ставить, вместо шабашника-Конте, который дома вдевятером не смог обыграть скромный Бернли.
19:09
Zello
Не просто ничья в гостях, а ничья против главного фаворита турнира на бумаге перед его началом! Правда первые два тура показали что Астон Вилла ну очень далека от идеала, но это не проблемы Халл Сити и Слуцкого. Начало турнира великолепное, но впереди еще 44 тура. Это вам не РФПЛ где надо всего лишь 30 матчей пешком проходить.
19:05
Thomas_Boy_
Молодец Слуцкий!
19:03
baltiets72
Рад прежде всего за Лёню ! Отличное начало в чемпионате - в гостях ничья,дома крупная победа !!!
18:59