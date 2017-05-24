"Шапекоэнсе" засчитано техническое поражение в матче Кубка Либертадорес

КОНМЕБОЛ засчитала "Шапекоэнсе" техническое поражение в матче группового турнира Кубка Либертадорес против аргентинского "Лануса". В этой встрече, завершившейся со счетом 2:1 в пользу бразильской команды, принимал участие защитник Луис Отавиу, который должен был отбывать дисквалификацию. Игрок забил победный гол "Шапекоэнсе".

В клубе утверждают, что не знали о дисквалификации игрока и надеются обжаловать решение. Если поражение останется в силе, "Шапекоэнсе" лишится шансов на попадание в 1/8 финала турнира.