"Палмейрас" вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

"Палмейрас" в ответном четвертьфинале Кубка Либертадорес обыграл чилийский "Коло Коло" - 2:0. По голу в этой игре забили Дуду и Мигель Борха.

В следующем раунде "Палмейрас" встретится с победителем пары "Бока Хуниорс" - "Крузейро". В другом полуфинале встретятся "Гремиу" и "Ривер Плейт".

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Ответный матч

"Палмейрас" (Бразилия) - "Коло Коло" (Чили) - 2:0 (1:0)

Голы: Дуду, 37 (1:0). Борха, 53 - с пенальти (2:0).

4 октября. Сан-Паулу. Стадион "Allianz Parque (Palestra Italia)".

Первый матч - 2:0.