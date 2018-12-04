Хуан Роман Рикельме: "Финал "Ривер"- "Бока" - самый дорогой товарищеский матч в истории"

Бывший полузащитник "Боки Хуниорс" Хуан Роман Рикельме недоволен ситуацией вокруг финала Кубка Либертадорес, где "Бока" сыграет против "Ривер Плейт". Он считает, что финал потерял свое значение.

- Есть несколько наших вещей: жареное мясо, мате (латиноамериканский напиток), дульсе-де-лече (латиноамериканский десерт) и Суперклассико, - цитирует Рикельме navva.org. - Нас просто лишили Суперклассико, и это плохо. Суперклассико было нашей вечеринкой и в нашей стране. Два клуба возвысили Аргентину, поскольку достичь финала не так просто. Но играть в другом месте грустно. Финал уже не тот. Он стал самым дорогим товарищеским матчем в истории. Это праздник очень многое потерял.

Напомним, ответный матч не состоялся из-за беспорядков в Буэнос-Айресе. Матч был перенесен в Мадрид и пройдет в столице Испании 9 декабря (начало в 22.30 по московскому времени) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Первая игра на поле "Боки" завершилась вничью - 2:2.

Все о Кубке Либертадорес – здесь.