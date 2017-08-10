"Гремиу" с Луаном в составе обыграл "Годой Крус", Барриос сделал две передачи. Видео

"Гремиу" в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес обыграл аргентинский "Годой Крус" - 2:1. Дубль в этой встрече на счету форварда Педру Роши. В обоих случаях ему ассистировал экс-игрок "Спартака" Лукас Барриос.

Весь матч на поле провел форвад "Гремиу" Луан, за которого ведут борьбу красно-белые. В первом тайме он забил гол, который был отменен из-за офсайда.

"Гремиу" в первой игре обыграл "Годой Крус" со счетом 1:0. Бразильская команда вышла в четвертьфинал Кубка Либертадорес.

Кубок Либертадорес

1/8 финала

Ответный матч

"Гремиу" (Бразилия) - "Годой Крус" (Аргентина) - 2:1 (1:1)

Голы: Корреа, 14 (0:1). Роша, 29 (1:1). Роша, 59 (2:1).

Первый матч - 1:0.