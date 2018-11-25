"Бока Хуниорс" потребует присудить "Ривер Плейт" поражение

"Бока Хуниорс" будет требовать присудить "Ривер Плейт" поражение в ответном матче финала Кубка Либертадорес. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По имеющимся данным, футболисты возмущены тем, что их хотели заставить играть еще вчера. Не согласны они и с тем, что матч был перенесен всего на 24 часа. Ранее свое возмущение в комментарии журналистам выразил форвард Карлос Тевес.

Клуб провел консультации с юристами и решил добиваться присуждения сопернику поражения, аргументируя это тем, что клуб-хозяин несет ответственность за происходящее вокруг стадиона, согласно регламенту соревнований.

Матч был перенесен на воскресенье на 23.00 по московскому времени. При этом, как сообщалось ранее, игра может не состояться и сегодня. Первая игра завершилась вничью - 2:2.

Мы не готовы к такому празднику. Это позор". Финал Кубка Либертадорес под вопросом