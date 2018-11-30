"Бока Хуниорс" не хочет играть с "Ривер Плейт" в Мадриде

"Бока Хуниорс" не хочет играть в ответном матче финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт" в Мадриде. Руководство "Боки" намерено через суд добиваться дисквалификации "Ривера" и до окончательного решения всех инстанций не собирается играть ответный матч, сообщает AFP.

Ранее руководство КОНМЕБОЛ приняло решение провести ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде 9 декабря на "Сантьяго Бернабеу". Встреча должна была пройти на стадионе "Ривер Плейт" 23 ноября, однако ее сорвали фанаты хозяев, которые атаковали игроков "Бока Хуниорс", забросав автобус и распылив слезоточивый газ, из-за чего некоторые футболисты "Боки" пострадали.

Первая игра финала между этими командами закончилась со счетом 2:2.