СМИ: Пасторе не сыграет против ЦСКА из-за травмы

Во вторник, 23 октября, состоится матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА. Встреча пройдет в Риме, начало - 22.00 по московскому времени.

Как сообщает в Твиттере авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, "Роме" в предстоящей игре не поможет аргентинский атакующий полузащитник Хавьер Пасторе. У игрока мышечная травма.

Пасторе стал игроком римского клуба нынешнем летом, куда перешел из "ПСЖ". Игрок провел за "Рому" 7 матчей в чемпионате Италии и забил 2 гола.