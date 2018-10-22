17:16 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: Пасторе не сыграет против ЦСКА из-за травмы

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Во вторник, 23 октября, состоится матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА. Встреча пройдет в Риме, начало - 22.00 по московскому времени.

Как сообщает в Твиттере авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, "Роме" в предстоящей игре не поможет аргентинский атакующий полузащитник Хавьер Пасторе. У игрока мышечная травма.

 

Пасторе стал игроком римского клуба нынешнем летом, куда перешел из "ПСЖ". Игрок провел за "Рому" 7 матчей в чемпионате Италии и забил 2 гола.

 

 

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