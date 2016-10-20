Отец Буффона: "Джанлуиджи в матче с "Лионом" напомнил мне Яшина"

Отец вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Адриано остался доволен игрой своего сына в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Лионом" (1:0). По его словам, в этой встрече голкипер своими действиями напоминал легендарного стража ворот Льва Яшина.

- Его игра в матче с "Лионом" была похожа на ту, которую он демонстрировал в первом матче в чемпионате Италии, - приводит Football Italia слова Буффона. - Я до сих пор уверен, что та встреча против "Милина" лучшая в его карьере. Парировав удар Фекира, он продемонстрировал реакцию 20-летнего игрока.

Когда я наблюдаю за Доннаруммой, мне сложно поверить в то, что он находится в возрасте, в котором начинал играть мой сын. В матче с "Лионом" Буффон часто выпрыгивал за мячом, напоминая мне Яшина.