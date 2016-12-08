ЦСКА получит не менее 14,2 миллиона евро за участие в Лиге чемпионов

ЦСКА заработал не менее 14,2 миллиона евро за участие в групповом турнире Лиги чемпионов. За выход в эту стадию клуб получит 12,7 миллиона, за три ничьи – еще 1,5 миллиона. В конце сезона эта сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.

Московская команда заняла последнее место в группе Е, потерпев три поражения и трижды сыграв вничью.