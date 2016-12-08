01:44 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА получит не менее 14,2 миллиона евро за участие в Лиге чемпионов

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ЦСКА заработал не менее 14,2 миллиона евро за участие в групповом турнире Лиги чемпионов. За выход в эту стадию клуб получит 12,7 миллиона, за три ничьи – еще 1,5 миллиона. В конце сезона эта сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.

Московская команда заняла последнее место в группе Е, потерпев три поражения и трижды сыграв вничью.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Очень плохой мальчик

Гинер, не жмоться, купи напа за 14 мильонов

02:21

баламошка

Деньги за мировой аттракцион от Игаря.

02:18

igorvasilevich

Нужно вообще не оплачивать команды, которые занимают 4 место. Тогда паразитов не будет. Все будут бороться.

02:17

Izmegul

обслужили, заработали

02:12

spetrov

Хоть столько заработали.

01:57

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