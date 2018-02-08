Анзор Кавазашвили: "Наша молодежь начинает нервничать и паниковать, когда проигрывает. Нужно выбить это у них и голов"

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил мнение, что проваленные серии пенальти в матчах Юношеской лиги УЕФА у красно-белых и "Краснодара" свидетельствуют о неуверенность российских футболистов. По словам экс-голкипера, необходимо выбить это из голов молодых игроков.

– "Спартак" и "Краснодар" забили всего один мяч в двух сериях пенальти с "Интером" и "Реалом". О чем это говорит? – вопрос Кавазашвили.

– О том, что наши футболисты еще не полностью готовы психологически. Их сверстники из Италии, Испании уверены в себе, поэтому четко исполняют пенальти. У меня складывается впечатления, что наши ребята еще не созрели, не перебороли психологический барьер и просто не уверены в себе. И это обнаружилось в серии пенальти, ведь по игре была друга картина. Спартаковцы сумели в концовке матча с "Интером" сравнять счет. Думаю, что нашим российским тренерам надо больше обращать внимание на пенальти и проводить дополнительные занятия по отработке одиннадцатиметровых. Мы в свое время так и делали.

– Если две наши команды неудачно бьют пенальти, значит это глобальная проблема для молодых российских футболистов?

– Иностранные игроки вырастают в такой среде, где имеют абсолютно все: внимание, поля, футбольных звезд под боком. Они растут среди них и уже с малого возраста очень уверены в себе. Иностранные ребята даже если проигрывают матч, не паникуют на поле, а до конца выполняют установку. А наши начинают нервничать. Нужно вбить это у них из голов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)