"Реал Солт-Лейк" одержал волевую победу над "Колорадо", Мовсисян реализовал пенальти

"Реал Солт-Лейк" нанес поражение "Колорадо" в выездном матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 2:1. Один из голов гостей – на счету бывшего форварда "Спартака" Юры Мовсисяна, который реализовал пенальти на 85-й минуте.
МЛС
Регулярный чемпионат
"Колорадо" – "Реал Солт-Лейк" – 1:2 (1:0)
Голы: Дойл, 28 (1:0). Мовсисян, 85 – с пенальти (1:1). Леннон, 88 (1:2).
Gaaaame on. Yura buries the PK after Watts is sent off for a handball on the line. #COLvRSL https://t.co/8mVKYH5CsM– Major League Soccer (@MLS) 16 апреля 2017 г.