"Реал Солт-Лейк" одержал волевую победу над "Колорадо", Мовсисян реализовал пенальти

"Реал Солт-Лейк" нанес поражение "Колорадо" в выездном матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 2:1. Один из голов гостей – на счету бывшего форварда "Спартака" Юры Мовсисяна, который реализовал пенальти на 85-й минуте.

МЛС

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Реал Солт-Лейк" – 1:2 (1:0)

Голы: Дойл, 28 (1:0). Мовсисян, 85 – с пенальти (1:1). Леннон, 88 (1:2).