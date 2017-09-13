Экс-игрок "Реала", страдавший от алкогольной зависимости, вернулся в футбол

Бывший защитник "Реала" Сисинью стал игроком "Бразильенсе", информирует AS. Контракт сторон рассчитан на год. В течение месяца футболист присоединится к новой команде.

Отметим, что с 2016 года бразилец находился в статусе свободного агента после ухода из "Сивасспора". Ранее 37-летний игрок признавался, что некоторое время страдал от серьезной алкогольной зависимости.

Сисинью: "Ненавижу свои татуировки, я делал их будучи пьяным"