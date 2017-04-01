Сисинью: "Ненавижу свои татуировки, я делал их будучи пьяным"

Бывший защитник "Реала" Сисинью заявил, что не переносит татуировки на своем теле. Ранее бразилец признался, что некоторое время страдал от серьезной алкогольной зависимости.

– Некомфортно чувствую себя в связи с имеющимися татуировками, – цитирует Fox Сисинью. – Я хотел нанести на свое тело что-то, что принесет мне мир внутри себя, но этого не произошло. Перед тем как сходить в салон, я напивался, чтобы не чувствовать боль во время процедуры, потому что я ненавижу боль. Но все было зря, спокойствия мне это не принесло. Представляю себя 60-летним с этими рисунками на теле, которые ненавижу. Никому не советую заниматься этой ерундой. Это не помогает и не спасает от депрессии.