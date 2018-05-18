Крэйг Риди: "Вопрос восстановления РУСАДА может быть решен в ближайшее время"

Президент ВАДА Крэйг Риди подчеркнул, что вопрос восстановления в правах РУСАДА может быть решен в ближайшее время. Ранее сообщалось, что РУСАДА для восстановления в правах нужно, чтобы Россия признала выводы Ричарда Макларена о допинге и предоставила доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

- Мы продолжаем работу с российскими властями, буквально каждую неделю есть какой-то прогресс, - цитирует ТАСС Риди. - По моему видению, вопрос восстановления РУСАДА может быть решен в самое ближайшее время. Это в интересах российских атлетов, мы над этим работаем.

Мы постоянно обмениваемся корреспонденцией с Россией. Возможно, полученное нами письмо будет самым важным в этом процессе. Но пока я не могу ничего комментировать, ждем рекомендаций от комитета по соответствию.