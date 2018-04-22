Вячеслав Екимов: "Подумаем, чем федерация может помочь семье Плужниковой"

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что семье погибшей Лидии Плужниковой будет оказана вся необходимая помощь. 24-летняя спортсменка скончалась в Челябинской области после того, как ее сбил пьяный экс-полицейский.

- Не могу сказать, что был хорошо знаком с Лидой. У нас в 24 года человека уже почему-то считают старым. В этом возрасте ты либо находишься на приличном уровне и катаешься за серьёзную европейскую команду, либо пытаешься найти себя в последний момент. Как раз на сборах планировал посмотреть за её выступлением. Но, к сожалению, немного приболел – и поездка отложилась. В понедельник я буду на месте, - цитирует RT Екимова. - А пока старший тренер команды Светлана Денисенко поговорит с родителями Плужниковой и поможет организовать перевоз тела. После этого мы проведём собрание и определим, чем федерация может помочь семье погибшей.