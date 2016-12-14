Вячеслав Екимов: "Первым делом во главе ФВСР дам номер телефона региональным федерациям"

Новый президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов подчеркнул, что главным направлением работы в ближайшее время считает налаживание связи с региональными организациями. На пост главы организации он был избран сегодня на безальтернативной основе - предыдущий глава организации Игорь Макаров не стал выдвигать свою кандидатуру, а Александр Винокуров снял свою кандидатуру.

- Первое, что сделаю, это дам номер своего мобильного представителям региональных федераций, - цитирует ТАСС Екимова. - Далее, я внимательнейшим образом выслушаю регионы и пойму, чем они живут. Это я считаю первостепенной задачей.