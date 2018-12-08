Вячеслав Екимов: "Новый сезон должен стать прорывным для "Катюши"

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что новый сезон должен стать прорывным для "Катюши". В пятницу в немецком Кобленце прошла презентация команды на сезон 2019 года

- "Катюша" является для меня частью истории, потому что я четыре года руководил проектом, - цитирует ТАСС Екимова. - Сейчас это одна из самых опытных команд, долгожитель. Хочется думать, что это только начало пути, так как мы видим развитие проекта - есть свой бренд, это уже целая бизнес-модель.

Думаю, у ребят сезон будет непростой, потому что последние два года все было очень скромно, но этот год должен быть прорывным. Сейчас гонщики должны понимать, что они могут только сами исправить ситуацию, ведь оснащение команды находится на высшем уровне, здесь остается уповать на свои ноги и на тренировочные наработки. Состав заметно омолодился, но мы не должны забывать о том, что в Мировом туре немного другой уровень гонок. Молодым людям нужно время.