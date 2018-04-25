Против водителя, сбившего велогонщицу Плужникову, возбуждено уголовное дело

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина заявила, что против водителя, сбившего велогонщицу Лидию Плужникову, возбуждено уголовное дело.

24-летняя Плужникова погибла 21 апреля. Во время тренировки на велосипеде ее сбил выехавший на встречную полосу автомобиль, которым управлял 17-летний водитель.

– Следователем следственного отдела ОМВД России по городу Геленджику в отношении виновника ДТП, в котором погибла девушка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - цитирует РИА Новости Зайкину. – В отношении виновника ДТП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.