Макаров поможет Екимову на посту главы ФВСР, Винокуров останется в попечительском совете

Бывший глава Федерации велоспорта России Игорь Макаров избран почетным президентом организации, сообщает "Р-Спорт". Сегодня на конференции в Москве новым президентом избран трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов. Макаров заявку на участие в выборах не подал.

- Я продолжу помогать велоспорту, а то, что Екимов был избран, это здорово, это прекрасно, - подчеркнул Макаров. - Наша легенда возглавила наш велоспорт. Я же продолжу помогать: у нас попечительский совет, и я продолжаю представлять Россию в международной федерации, в UCI.

Также стало известно, что Александр Винокуров останется в попечительском совете ФВСР. Он подавал заявку на участие в выборах, но снял свою кандидатуру в пользу Екимова.

- Вячеслав сильный менеджер и понимает все приоритеты. Я снял свою кандидатуру из уважения лично к нему. Я продолжу работу в попечительском совете и займусь созданием континентальной трековой команды, - сказал Винокуров.