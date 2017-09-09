Европейский парламент обсудил развитие киберспорта с ESL и SK



Члены Европейского парламента обсудили с представителями ESL, SK Gaming и других организаций перспективы развития киберспорта. На встрече было отмечено, что направление развивается стремительными темпами, но при этом почти отсутствует его правовое регулирование, из-за чего довольно часто остаются без внимания властей случаи мошенничества со ставками, подставные матчи и уклонение от уплаты налогов.

В свою очередь киберспортивные организации подчеркнули, что в отрасли существует саморегулирование, за счет чего удается решать многие проблемы без вмешательства государств.

На обсуждениях довольно остро стал вопрос о признании киберспорта одной из спортивных дисциплин. Члены Европейского парламента признали, что интенсивность и количество тренировок у большинства киберспортсменов, сопоставимо с их коллегами из традиционных видов спорта.

Кроме того, прозвучало мнение, что спешить с признанием киберспорта одним из спортивных дисциплин не стоит. Была отмечена необходимость качественно проработать правовую базу для того, чтобы избежать ошибок в будущем. В заключении парламентарии призвали старшее поколение с уважением относиться к киберспорту, так как он хоть и не требует значительных физических усилий, но в нем есть соревновательный спортивный дух.