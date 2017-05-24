Елена Исинбаева: "Возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видом"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева на своей странице в Инстаграме пояснила свои слова про киберспорт. Вчера на заседании совета при президенте РФ по вопросам развития физической культуры и спорта Исинбаева заявила, что увлечение киберспортом является огромной проблемой, затрагивающей подрастающее поколение.

- Лечу и анализирую вчерашний совет по спорту! Конечно, в настоящее время зачастую выбор наших молодых людей и подростков падает в пользу киберспорта, - написала Исинбаева. - Хорошо это или плохо?! В киберспортивных дисциплинах присутствует спортивный азарт, соревновательный дух и борьба, что является основой для традиционного спорта. Возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видом. Но чтобы сохранить традиционный спорт, все-таки необходимо создавать спортивную, доступную и бесплатную инфраструктуру для детей и активно заниматься развитием детского спорта. Тренируйтесь и выигрывайте!