Исинбаева назвала увлечение киберспортом огромной проблемой подрастающего поколения

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева на заседании совета при президенте РФ по вопросам развития физической культуры и спорта заявила, что увлечение киберспортом, планшетами, мобильными телефонами является огромной проблемой, затрагивающей подрастающее поколение.

– Есть огромная проблема, захватывающая наших подростков – это занятие киберспортом, – приводит "Р-Спорт" слова Исинбаевой. – Сегодня дети выходят во двор – с планшетами, телефонами. Они все в этом кибер-кибер-кибер… Если мы не примем меры по развитию уличных видов спорта, то столкнемся с большими проблемами. Если ребенок знает, что такое спорт, из своего мобильного телефона, то он не станет олимпийским чемпионом. У нас растут торговые центры, рестораны, но нет спорта. Вот это реальная проблема. Хотела бы вас попросить, чтоб строили спортивные площадки.