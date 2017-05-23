Исинбаева назвала увлечение киберспортом огромной проблемой подрастающего поколения. КИБЕРСПОРТ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:53 | КИБЕРСПОРТ

Исинбаева назвала увлечение киберспортом огромной проблемой подрастающего поколения

0
0
0
0

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева на заседании совета при президенте РФ по вопросам развития физической культуры и спорта заявила, что увлечение киберспортом, планшетами, мобильными телефонами является огромной проблемой, затрагивающей подрастающее поколение.

– Есть огромная проблема, захватывающая наших подростков – это занятие киберспортом, – приводит "Р-Спорт" слова Исинбаевой. – Сегодня дети выходят во двор – с планшетами, телефонами. Они все в этом кибер-кибер-кибер… Если мы не примем меры по развитию уличных видов спорта, то столкнемся с большими проблемами. Если ребенок знает, что такое спорт, из своего мобильного телефона, то он не станет олимпийским чемпионом. У нас растут торговые центры, рестораны, но нет спорта. Вот это реальная проблема. Хотела бы вас попросить, чтоб строили спортивные площадки.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170523/1120891505.html

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий