Деле Алли выступит на благотворительном турнире по FIFA

Футболист сборной Англии и клуба "Тоттенхем" Деле Алли выступит на благотворительном киберспортивном турнире от английской организации Comic Relief, сообщает twitch.tv. Игрок примет участие в соревнованиях по дисциплине FIFA. Помимо Алли организаторы пригласили на чемпионат четырехкратного олимпийского призера – гимнаста Луиса Смита. В дисциплине Rocket League себя попробуют футболистка сборной Англии Алекс Скотт и известный британский телеведущий и эксперт Адам Смит.

Соперниками знаменитостей станут известные стримеры. Чемпионат пройдет с 20 по 23 февраля и будет транслироваться на каналах Comic Relief. Целью акции является помощь бездомным детям.