Бывший сотрудник Riot: "Организация одного сезона LCS стоит 50 миллионов долларов"

Английский киберспортивный комментатор Ли "Deman" Смит рассказал на своей трансляции о том, сколько стоит организация региональных чемпионатов по League of Legends в Северной Америке и Европе - LCS. Ранее Смит являлся сотрудником компании Riot Games – разработчика игры. По словам комментатора, организация одного сезона стоит около 50 миллионов долларов. "Deman" также отметил, что эта цифра была актуальна несколько лет назад и могла увеличиться в последние годы.

– Раньше организация одного сезона лиги LCS стоила около 50 миллионов долларов в год. – сообщил Смит. – Поверьте мне, если в игре есть проблемы, их быстро решат. Здесь вовлечены огромные деньги. Киберспорт это не только соревнования. Это еще и массовый маркетинг.