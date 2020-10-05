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Riot Games назвала участников бразильской франшизной лиги по League of Legends

03:00

Организаторы бразильской региональной лиги по League of Legends представили команды, которые станут участниками первого франшизного сезона весной 2021 года.

В число десяти участников вошли paiN Gaming, INTZ e-Sports, KaBuM! e-Sports, Flamengo eSports, Falkol Prodigy, FURIA Esports, LOUD, RED Canids, Rensga и Cruzeiro.

CBLOL Spring 2021 станет первым сезоном после перехода бразильской лиги на франшизный формат.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/riot-games-nazvali-uchastnikov-brazilskoi-franshiznoi-ligi-po-league-of-legends

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