Riot Games назвала участников бразильской франшизной лиги по League of Legends

Организаторы бразильской региональной лиги по League of Legends представили команды, которые станут участниками первого франшизного сезона весной 2021 года.

В число десяти участников вошли paiN Gaming, INTZ e-Sports, KaBuM! e-Sports, Flamengo eSports, Falkol Prodigy, FURIA Esports, LOUD, RED Canids, Rensga и Cruzeiro.

CBLOL Spring 2021 станет первым сезоном после перехода бразильской лиги на франшизный формат.