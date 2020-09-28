Unicorns of Love заняли второе место в группе Play-In на 2020 World Championship

Unicorns of Love уступили PSG Talon в переигровках группы B на 2020 World Championship по League of Legends. Команда Кирилла «AHaHaCiK» Скворцова заняла второе место в групповом этапе и прошла в плей-офф предварительной стадии.

В следующем раунде команда встретится с командой из группы А. Соперник определится по результатам первого раунда Play-In плей-офф.

PSG Talon заняла первое место в группе B и прошла в основную стадию турнира. Rainbow7 и LGD Gaming расположились на третьем и четвертом местах соответственно и сыграют в следующем раунде предварительной стадии. V3 Esports заняла пятую строчку в групповом этапе и покинула турнир.

2020 World Championship проходит с 25 сентября по 31 октября в Шанхае. На турнире выступают 22 лучших представителя из каждого региона. Чемпионат стал первым международным соревнованием, которое проводят в формате LAN в условиях пандемии коронавируса.