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Suning заняла первое место в группе A на 2020 World Championship

20:29

Suning победила G2 Esports в переигровках группового этапа 2020 World Championship по League of Legends. Китайский коллектив занял первое место в квартете A и прошел в плей-офф чемпионата.

G2 также обеспечила себе слот в плей-офф, заняв второе место в группе. Team Liquid и Machi Esports остановились на третьей и четвертой строчках соответственно и покинули турнир. Встречи группового этапа продолжатся 9 октября. По итогам игрового дня определятся участники основного этапа турнира из группы B.

2020 World Championship проходит с 25 сентября по 31 октября в Китае.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/suning-zanyala-pervoe-mesto-v-gruppe-a-na-2020-world-championship

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