Riot Games закрыла лигу Океании по League of Legends

Riot Games объявила о закрытии офиса в Сиднее и лиги Океании по League of Legends. Как призналась компания, ей не удалось сделать из Oceanic Pro League коммерчески успешный турнир.

При этом разработчики League of Legends заверили, что продолжат поддерживать игроков региона. В частности, киберспортсмены не будут считаться легионерами, если их захотят пригласить команды из LCS: по правилам американской лиги в составах не должно быть более двух иностранцев. Кроме того, Riot Games сообщила, что в Океании будут проходить отборочные турниры на международные чемпионаты Mid-Season Invitational и Worlds.

Лига Океании была основана в 2015 году. Наиболее титулованными командами региона являются The Chiefs eSports Club и Dire Wolves — у них по четыре победы в сплитах. Legacy eSports, действующий чемпион лиги, недавно завершила выступление на чемпионате мира — команда заняла 17-18 место.