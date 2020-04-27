«Doublelift» вернулся в Team SoloMid

Ильян «Doublelift» Пэн стал игроком Team SoloMid по League of Legends.

«Doublelift» перешел в TSM из Team Liquid, которую представлял с ноября 2017 года. В составе клуба он четыре раза становился чемпионом LCS. В ростере TSM Пэн заменит Каспера «Kobbe» Кобберапа, которому организация уже ищет новую команду и ведет переговоры.

«Doublelift» уже представлял Team SoloMid с августа 2015-го по ноябрь 2017 года. С организаций он стал чемпионом NA LCS в 2017-м и занял 9-12 место на 2016 World Championship.