Организаторы корейской лиги LCK Spring 2020 по League of Legends возобновят матчи регулярного сезона в конце марта. Все оставшиеся игры пройдут онлайн. Об этом сообщил редактор ESPN Тайлер Эрцбергер.

3 марта Riot Games приостановила матчи LCK и Challengers Korea на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. К моменту ухода на карантин команды завершили первый раунд, проведя по девять матчей. Лидером общей таблицы стал коллектив Gen.G, который показал статистику 8-1 по сериям.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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