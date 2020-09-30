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Unicorns of love прошли в групповой этап чемпионата мира по League of Legends

16:05

Unicorns of Love прошли в групповую стадию чемпионата мира по League of Legends. В решающем матче стадии Play-In коллектив победил турецкую команду Papara SuperMassive со счетом 3:0.

Еще одной командой из Play-In, заработавшей слот в основной части чемпионата, стала LGD Gaming — китайская команда не пустила в групповой этап Legacy eSports. Ранее в групповую стадию прошли Team Liquid и PSG Talon.

Матчи групповой стадии начнутся 3 октября, перед этим пройдет жеребьевка, которая определит, в какой квартет попадут Unicorns of Love.

Турнир проходит в Шанхае с 25 сентября по 31 октября.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/edinstvennyi-predstavitel-sng-proshel-v-gruppovoi-etap-chempionata-mira-po-league-of-legends

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