Unicorns of love прошли в групповой этап чемпионата мира по League of Legends

Unicorns of Love прошли в групповую стадию чемпионата мира по League of Legends. В решающем матче стадии Play-In коллектив победил турецкую команду Papara SuperMassive со счетом 3:0.

Еще одной командой из Play-In, заработавшей слот в основной части чемпионата, стала LGD Gaming — китайская команда не пустила в групповой этап Legacy eSports. Ранее в групповую стадию прошли Team Liquid и PSG Talon.

Матчи групповой стадии начнутся 3 октября, перед этим пройдет жеребьевка, которая определит, в какой квартет попадут Unicorns of Love.

Турнир проходит в Шанхае с 25 сентября по 31 октября.