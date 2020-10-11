Gen.G и Fnatic сыграют в плей-офф 2020 World Championship

Gen.G победила Fnatic в заключительном матче группы C на 2020 World Championship по League of Legends. Корейский коллектив завершил встречу за 23 минуты, а в игре было сделано 18 убийств.

Единственное поражение Gen.G смогла нанести Fnatic ранее в групповом этапе. В свою очередь, коллектив Гэбриэля «Bwipo» Рау завершил групповую стадию с двумя проигрышами — Gen.G и LGD Gaming.

Последние два участника основного этапа определятся 11 октября в группе D. Единственный коллектив из СНГ на турнире — Unicorns of Love — не выиграл ни одного матча из трех. Лидерами квартета по итогам семи игровых дней являются Top Esports и DragonX.

2020 World Championship проходит с 25 сентября по 31 октября в Китае.